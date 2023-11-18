Тедди Атлас: Техника Нганну гораздо лучше, чем у Уайлдера

Известный тренер боевых искусств сравнил боксерские навыкии бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе

«Нганну и бокс — это уже не безумие. У него есть защита от ударов и грамотная работа ног. Техника Фрэнсиса гораздо лучше, чем у Уайлдера»

Фрэнсис Нганну провел на профессиональном ринге только один поединок. В ночь с 28 на 29 октября на турнире в Саудовской Аравии он проиграл раздельным решением судей Тайсону Фьюри.

Уайлдер бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В последнем бою он финишировал в первом раунде Роберта Хелениуса. На счету Деонтея 43 победы, одна ничья и 2 поражения в карьере.