Усик может начать карьеру футболиста после боя с Фьюри

Александр Усик Фото: globallookpress.com
«Я выигрываю поединок у Фьюри, а затем перехожу в другой вид спорта. Планирую играть в футбол. У меня уже подписан контракт с украинской командой»
Предположительно, Усик имел в виду середняк Первой лиги Украины ФК «Полесье». Зимой этого года Александр принял участие в товарищеском матче клуба из Житомира против «Вереса».
На данный момент Алесандр является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO. В предыдущем бою украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа.