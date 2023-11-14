Усик может начать карьеру футболиста после боя с Фьюри

Непобежденный украинский боксер сообщил , что завершит профессиональную карьеру на ринге после поединка противи перейдет в футбол.

«Я выигрываю поединок у Фьюри, а затем перехожу в другой вид спорта. Планирую играть в футбол. У меня уже подписан контракт с украинской командой»

Предположительно, Усик имел в виду середняк Первой лиги Украины ФК «Полесье». Зимой этого года Александр принял участие в товарищеском матче клуба из Житомира против «Вереса».

На данный момент Алесандр является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO. В предыдущем бою украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа.