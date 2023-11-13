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    Прогрейс рассказал о слабых сторонах Хэйни

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко Девин Хэйни
    Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс рассказал о слабых сторонах своего будущего оппонента Девина Хэйни.

    Девин Хэйни
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    Девин Хэйни

    «У меня достаточно силы в обеих руках, чтобы остановить его. Всего говорят о хорошей защите Девина, но у него слишком много дыр в блоке. Он не мастер защиты. По нему слишком часто попадают»

    Девин Хэйни — бывший абсолютный чемпион мира в легком весе. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей украинского боксера Василия Ломаченко.

    После того боя американец объявил о переходе в первый полусредний вес. Его встреча с Реджисом Прогрейсом в битве за пояс WBC пройдет 9 декабря на турнире в Сан-Франциско в США.

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