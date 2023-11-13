Прогрейс рассказал о слабых сторонах Хэйни

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе рассказал о слабых сторонах своего будущего оппонента

«У меня достаточно силы в обеих руках, чтобы остановить его. Всего говорят о хорошей защите Девина, но у него слишком много дыр в блоке. Он не мастер защиты. По нему слишком часто попадают»

Девин Хэйни — бывший абсолютный чемпион мира в легком весе. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей украинского боксера Василия Ломаченко.

После того боя американец объявил о переходе в первый полусредний вес. Его встреча с Реджисом Прогрейсом в битве за пояс WBC пройдет 9 декабря на турнире в Сан-Франциско в США.