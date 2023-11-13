Тренер Павловича назвал причину поражения Сергея от Аспиналла

, тренер бывшего претендента на временный титул UFC в тяжелом весе, назвал причину поражения своего подопечного в бою с

«Готов взять на себя вину из-за проблем с блоком. Это тяжелый вес, и здесь один удар может решить судьбу любого боя. Зачастую, панчеры надеятся на свою силу и забывают про защиту. В свое время такая проблема была даже у Федора Емельяненко»

На UFC 295 Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в первом раунде в поединке за временный пояс в дивизионе до 120 кг.

Для Сергея это поражение стало вторым в карьере при 18-ти выигранных поединках. В бою с Аспиналлом россиянин подходил на серии из шести выигрышей кряду.