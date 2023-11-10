Чжилэй о Фьюри: Он опозорил бокс своим боем с Нганну

Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBOза слабое выступление в бою с

«По моему мнению, Фрэнсис забрал этот бой. Тот раунд, где он отправил Тайсона в нокдаун, должен считаться, как 10-8. На протяжении всего поединка Нганну наносил больше мощных ударов. Фьюри просто опозорил бокс в бою с Фрэнсисом»

Встреча Фьюри и Нганну закончилась в пользу британца раздельным решением судей. Для Тайсона эта победа стала уже 34-й в карьере при одной ничьей.

В следующем поединке он встретится против Александра Усика. На кону будут стоять все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе.