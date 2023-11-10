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    Чжилэй о Фьюри: Он опозорил бокс своим боем с Нганну

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик Франсис Нганну
    Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Чжан Чжилэй раскритиковал Тайсона Фьюри за слабое выступление в бою с Фрэнсисом Нганну.

    Чжан Чжилэй
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    Чжан Чжилэй

    «По моему мнению, Фрэнсис забрал этот бой. Тот раунд, где он отправил Тайсона в нокдаун, должен считаться, как 10-8. На протяжении всего поединка Нганну наносил больше мощных ударов. Фьюри просто опозорил бокс в бою с Фрэнсисом»

    Встреча Фьюри и Нганну закончилась в пользу британца раздельным решением судей. Для Тайсона эта победа стала уже 34-й в карьере при одной ничьей.

    В следующем поединке он встретится против Александра Усика. На кону будут стоять все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе.

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