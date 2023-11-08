Де Ла Хойя: Бенавидес нокаутирует «Канело», он гораздо сильнее

Легендарный американский боксер не верит в победув поединке против

«Бенавидес просто монстр. Он наносит за раунд по 50-55 ударов. Дэвид нокаутирует Альвареса, потому что гораздо сильнее него. За счет своей универсальности он создаст Саулю слишком много проблем»

Бенавидес является временным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC. На его счету 27 выигранных поединков и ни единого поражения в профессиональной карьере.

«Канело» абсолютный чемпион мира в том же дивизионе. В активе мексиканца 60 побед, 2 ничьи и 2 проигрыша. В последнем своем бою Альварес одолел единогласным решением Джермелла Чарло.