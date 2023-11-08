ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс ПерейраВозвращение Прохазки, титульный бой Павловича и Аспиналла. Анонс карда UFC 295
    Все новости спорта

    Де Ла Хойя: Бенавидес нокаутирует «Канело», он гораздо сильнее

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло Сауль Альварес Дэвид Бенавидес
    Легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя не верит в победу Сауля Альвареса в поединке против Дэвида Бенавидеса.

    Дэвид Бенавидес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дэвид Бенавидес

    «Бенавидес просто монстр. Он наносит за раунд по 50-55 ударов. Дэвид нокаутирует Альвареса, потому что гораздо сильнее него. За счет своей универсальности он создаст Саулю слишком много проблем»

    Бенавидес является временным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC. На его счету 27 выигранных поединков и ни единого поражения в профессиональной карьере.

    «Канело» абсолютный чемпион мира в том же дивизионе. В активе мексиканца 60 побед, 2 ничьи и 2 проигрыша. В последнем своем бою Альварес одолел единогласным решением Джермелла Чарло.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пошатнет ли «Севилья» лидерство «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Забьет ли «Бенфика» свой первый гол в этой ЛЧ?
  • «Реал Сосьедад» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли «Бавария» и «Галатасарай» забить друг другу?
  • «Бавария» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Серветт — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры