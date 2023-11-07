Энди Руис: Готов подраться с Чжилэем, он серьезный соперник

Мексиканский профессиональный боксер-тяжеловес готов подраться с временным чемпионом мира WBOв следующем году.

«Чжан проделал серьезную работу. На его фоне Джойс казался просто роботом. Я готов подраться с Чжилэем. Он очень сильный соперник. Еще 2 бойца, с которыми я не против встретиться — Джошуа и Уайлдер»

Энди Руис ранее был чемпионом мира по трем версиям. Свои пояса мексиканец потерял после поражения по очкам в реванше от Энтони Джошуа в декабре 2019 года.

Всего в активе Руиса 35 побед и 2 проигрыша в карьере. В следующий раз Энди выйдет в ринг только в 2024-м из-за травмы руки, полученной в ноябре этого года.