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    Энди Руис: Готов подраться с Чжилэем, он серьезный соперник

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энди Руис Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Джо Джойс
    Мексиканский профессиональный боксер-тяжеловес Энди Руис готов подраться с временным чемпионом мира WBO Чжаном Чжилэем в следующем году.

    Чжан Чжилэй
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    Чжан Чжилэй

    «Чжан проделал серьезную работу. На его фоне Джойс казался просто роботом. Я готов подраться с Чжилэем. Он очень сильный соперник. Еще 2 бойца, с которыми я не против встретиться — Джошуа и Уайлдер»

    Энди Руис ранее был чемпионом мира по трем версиям. Свои пояса мексиканец потерял после поражения по очкам в реванше от Энтони Джошуа в декабре 2019 года.

    Всего в активе Руиса 35 побед и 2 проигрыша в карьере. В следующий раз Энди выйдет в ринг только в 2024-м из-за травмы руки, полученной в ноябре этого года.

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