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    Энди Руис вернется на ринг не раньше, чем в 2024 году из-за травмы

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энди Руис Деонтей Уайлдер
    Мексиканский профессиональный боксер-тяжеловес Энди Руис, экс-чемпион мира по боксу по трем версиям, сообщил в соцсетях, что не сможет выступить до конца года.

    Энди Руис
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    Энди Руис

    «Недавно мне провели операцию после полученной травмы. Я только начал тренироваться, так что выступить в этом году у меня не получится. Я вернусь на ринг в 2024-м»

    Руис в последние месяцы активно вел переговоры о претендентском поединке по версии WBC против Деонтея Уайлдера. Бойцы планировали подраться в декабре.

    В последний раз Энди выступал в сентябре 2022-го. Тогда он одолел единогласным решением кубинского боксера Луиса Ортиса. Всего у Руиса 35 побед и 2 проигрыша в карьере.

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