Энди Руис вернется на ринг не раньше, чем в 2024 году из-за травмы

Мексиканский профессиональный боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира по боксу по трем версиям, сообщил в соцсетях, что не сможет выступить до конца года.

«Недавно мне провели операцию после полученной травмы. Я только начал тренироваться, так что выступить в этом году у меня не получится. Я вернусь на ринг в 2024-м»

Руис в последние месяцы активно вел переговоры о претендентском поединке по версии WBC против Деонтея Уайлдера. Бойцы планировали подраться в декабре.

В последний раз Энди выступал в сентябре 2022-го. Тогда он одолел единогласным решением кубинского боксера Луиса Ортиса. Всего у Руиса 35 побед и 2 проигрыша в карьере.