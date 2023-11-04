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    Райан Гарсия: Хэйни отберет титул у Прогрейса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Василий Ломаченко Райан Гарсия
    Райан Гарсия дал прогноз на боксерский поединок с участием абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни и Реджиса Прогрейса.

    Райан Гарсия
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    Райан Гарсия

    «Это будет хороший бой. Реджис слишком прямолинеен. Он сразу же пойдет вперед. Хэйни никогда не рискует. Думаю, Девин отберет титул у Прогрейса, выиграв поединок по очкам»

    Титульное противостояние в первом полусреднем весе между Хэйни и Прогрейсом состоится 9 декабря. На кону поединка будет стоять титул WBC, принадлежащий Реджису.

    Девин подходит к этой встрече в статусе непобежденного боксера. В его активе 30 выигранных поединков в карьере. В последнем из них он одолел единогласным решением Василия Ломаченко.

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