Райан Гарсия: Хэйни отберет титул у Прогрейса

Райан Гарсия дал прогноз на боксерский поединок с участием абсолютного чемпиона мира в легком весе

«Это будет хороший бой. Реджис слишком прямолинеен. Он сразу же пойдет вперед. Хэйни никогда не рискует. Думаю, Девин отберет титул у Прогрейса, выиграв поединок по очкам»

Титульное противостояние в первом полусреднем весе между Хэйни и Прогрейсом состоится 9 декабря. На кону поединка будет стоять титул WBC, принадлежащий Реджису.

Девин подходит к этой встрече в статусе непобежденного боксера. В его активе 30 выигранных поединков в карьере. В последнем из них он одолел единогласным решением Василия Ломаченко.