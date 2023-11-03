Нганну: В следующем году планирую провести реванш с Фьюри

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, а ныне профессиональный боксер поделился планами насчет своей карьеры.

«В следующем году планирую провести реванш с Фьюри. В идеале было бы подраться с ним в марте. Сейчас у меня много вариантов. Я могу провести бой по боксу с кем-то другим или же вернуться в ММА, но ответный поединок с Тайсоном для меня в приоритете»

Первый бой Фьюри и Нганну состоялся в ночь с 28 на 29 октября этого года на турнире в Саудовской Аравии. Встреча продлилась все 10 раундов и завершилась в пользу «цыганского короля» по очкам.

Для Фрэнсиса это был дебютный поединок по правилам бокса. Следующими его соперниками в ринге могут стать Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.