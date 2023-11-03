Нганну: В следующем году планирую провести реванш с Фьюри

Фрэнсис Нганну Фото: globallookpress.com
«В следующем году планирую провести реванш с Фьюри. В идеале было бы подраться с ним в марте. Сейчас у меня много вариантов. Я могу провести бой по боксу с кем-то другим или же вернуться в ММА, но ответный поединок с Тайсоном для меня в приоритете»
Первый бой Фьюри и Нганну состоялся в ночь с 28 на 29 октября этого года на турнире в Саудовской Аравии. Встреча продлилась все 10 раундов и завершилась в пользу «цыганского короля» по очкам.
Для Фрэнсиса это был дебютный поединок по правилам бокса. Следующими его соперниками в ринге могут стать Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.