Стивенсон об О’Мэлли: Если Шон бросит мне вызов, то я изобью его

Бывший чемпион мира по боксу во втором полулегком весе поделился мыслями о потенциальном поединке против

«Если Шон бросит мне вызов, то я изобью его. Мир увидит реальный уровень бойцов ММА. Знаю, что некоторые парни хотят попробовать себя в боксе. Что ж, я готов подраться с ними»

Стивенсон провел на профессиональном ринге 20 поединков и в каждом из них одержал победу. Сейчас Шакур выступает в легком весе, где является следующим претендентом на титул WBC.

Шон О’Мэлли действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе. На его счету 17 выигранных поединков и одно поражение в смешанных единоборствах.