Гарсия готов покинуть легкий вес ради боя с Лопесом

Американский профессиональный боксер-легковес заявил о желании подраться с экс-чемпионом мира в их дивизионе

«Поединки с Хэйни и Лопесом принесут мне хорошие деньги. Но Теофимо, как соперник, мне больше нравится. Он умеет выговориться, но не болтает лишнего в отличии от Хэйни. Думаю, мы с Лопесом покажем безумный бой»

Теофимо сейчас является обладателем титула в первом полусреднем весе по версии WBO. В июне он отобрал данный пояс у Джоша Тейлора, выиграв у него единогласным решением судей.

В активе Лопеса 20 побед и один проигрыш в карьере. У Гарсии 23 выигрыша и одно поражение. Райан — бывший временный чемпион в легком весе по линии WBC.