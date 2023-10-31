Хэйни назвал условие, при котором он готов драться Дэвисом

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе поделился мыслями о потенциальном поединке против

«Я не буду драться с Дэвисом в легком дивизионе. Наш поединок возможен только в 140 фунтах. Он сам говорил, что титулы не имеют для него никакого значения. Этот парень выходит на ринг только ради денег»

Хэйни в своем последнем поединке одолел по очкам Василия Ломаченко, защитив все пояса в легком весе. На его счету 30 побед и ни единого поражения в карьере.

«Танк» тоже еще никому не уступал на профессиональном ринге. У Дэвиса 29 выигранных боев. В предыдущей встрече Джервонта финишировал Райана Гарсию.