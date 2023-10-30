Тренер Уайлдера: Мы начали переговоры с Нганну о поединке

, тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC, сообщил , чтоможет стать следующим соперником его подопечного

«Мы начали переговоры о бое с Нганну. Фрэнсис нас очень впечатлил. Он показал классное выступление для первого боя и поэтому мы готовы рассмотреть его в качестве следующего противника»

Нганну — экс-чемпион UFC в тяжелом весе. 29 октября он дебютировал на профессиональном ринге в поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Их бой продлился все 10 раундов и завершился победой раздельным решением судей в пользу британца. Несмотря на поражение, Нганну в ближайшее время может войти в топ-10 тяжеловесов WBC.