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    Тренер Уайлдера: Мы начали переговоры с Нганну о поединке

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Франсис Нганну ММА UFC
    Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC, сообщил, что Фрэнсис Нганну может стать следующим соперником его подопечного

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Мы начали переговоры о бое с Нганну. Фрэнсис нас очень впечатлил. Он показал классное выступление для первого боя и поэтому мы готовы рассмотреть его в качестве следующего противника»

    Нганну — экс-чемпион UFC в тяжелом весе. 29 октября он дебютировал на профессиональном ринге в поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

    Их бой продлился все 10 раундов и завершился победой раздельным решением судей в пользу британца. Несмотря на поражение, Нганну в ближайшее время может войти в топ-10 тяжеловесов WBC.

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