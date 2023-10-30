Хирн: Такой Фьюри продержится против Джошуа только до экватора

Британский промоутервысоко оценил шансыв поединке с чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

«Фьюри против Нганну дрался так, будто впервые вышел в ринг. Он упал в нокдаун после не самого сильного удара. Тайсону уже пора завершать карьеру. Уверен, что такой Фьюри продержится против Джошуа максимум до экватора боя»

Фьюри сейчас принадлежит титул WBC в тяжелом весе. В следующем поединке «цыганский король» должен будет подраться с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

Всего на счету Тайсона 34 выигрыша, одна ничья и ни единого поражения в карьере. У Джошуа 26 побед и 3 проигранных поединка на профессиональном ринге.