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    Эдди Хирн: Джошуа прикончит Нганну за 3 раунда

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    Спортивный промоутер Эдди Хирн дал прогноз потенциальный боксерский поединок с участием Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

    Энтони Джошуа (слева)
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    Энтони Джошуа (слева)

    «Нганну хорошо продемонстрировал себя против Фьюри. Он почти победил. Думаю, после такого Джошуа заинтересует бой против Фрэнсиса. Но это будет совершенно другое противостояние. Энтони прикончит его за 3 раунда»

    Джошуа — экс-чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBA Super, IBF и WBO. Сейчас британец идет на серии из двух побед кряду.

    В апреле он одолел единогласным решением судей Джермейна Франклина, а в августе финишировал Роберта Хелениуса. Фрэнсис Нганну в дебютном бою по правилам бокса уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри.

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