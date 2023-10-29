Эдди Хирн: Джошуа прикончит Нганну за 3 раунда

Спортивный промоутердал прогноз потенциальный боксерский поединок с участием

«Нганну хорошо продемонстрировал себя против Фьюри. Он почти победил. Думаю, после такого Джошуа заинтересует бой против Фрэнсиса. Но это будет совершенно другое противостояние. Энтони прикончит его за 3 раунда»

Джошуа — экс-чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBA Super, IBF и WBO. Сейчас британец идет на серии из двух побед кряду.

В апреле он одолел единогласным решением судей Джермейна Франклина, а в августе финишировал Роберта Хелениуса. Фрэнсис Нганну в дебютном бою по правилам бокса уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри.