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    Фрэнк Уоррен: Фьюри лучший тяжеловес в истории бокса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Спортивный промоутер Фрэнк Уоррен назвал Тайсона Фьюри, чемпиона мира по версии WBC, сильнейшим боксером в истории тяжелой весовой категории.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Усик храбрый и сильный боец, но я уже видел, в чем он уязвил. Стиль Фьюри мне нравится гораздо больше. Тайсон лучший тяжеловес в истории бокса. Он доминировал бы против каждого соперника в любом поколении»

    Тайсон Фьюри — претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. В своей карьере «цыганский король» не потерпел ни единого поражения.

    В его активе 33 выигранных поединка и одна ничья. В последнем бою британец нокаутировал в десятом раунде Дерека Чисору.

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