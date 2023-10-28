Фрэнк Уоррен: Фьюри лучший тяжеловес в истории бокса

Спортивный промоутер, чемпиона мира по версии WBC, сильнейшим боксером в истории тяжелой весовой категории.

«Усик храбрый и сильный боец, но я уже видел, в чем он уязвил. Стиль Фьюри мне нравится гораздо больше. Тайсон лучший тяжеловес в истории бокса. Он доминировал бы против каждого соперника в любом поколении»

Тайсон Фьюри — претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. В своей карьере «цыганский король» не потерпел ни единого поражения.

В его активе 33 выигранных поединка и одна ничья. В последнем бою британец нокаутировал в десятом раунде Дерека Чисору.