Мэнни Пакьяо хочет подраться с Джервонтой Дэвисом

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях изъявил желание подраться против звездного бойца легкого дивизиона

«Дэвис хороший боксер. Мы сможем подраться в 145 фунтах. Для меня не проблема сделать этот вес. Я до сих пор тренируюсь и нахожусь в оптимальной форме»

Пакьяо провел последний поединок на профессиональном ринге в августе 2021 года против Йордениса Угаса в полусреднем весе. Тогда филиппинец потерпел поражение по очкам.

Джервонта Дэвис — чемпион мира в легком дивизионе по версии WBA. У «Танка» 29 побед и ни единого проигрыша в карьере. На счету Пакьяо 62 выигранных боя, 2 ничьи и 8 поражений.