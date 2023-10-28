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    Уайлдер: Джошуа слишком слаб духом, чтобы выйти против меня

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Роберт Хелениус
    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по линии WBC Деонтей Уайлдер раскритиковал своего конкурента по дивизиону Энтони Джошуа за отказ провести с ним очный поединок.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Джошуа слишком слаб духом, чтобы выйти против меня. Он уже давно не уверен в своих силах. Ему пора повзрослеть и стать мужчиной. Энтони обязан преодолеть все страхи, а не слушать то, что говорит его промоутер»

    Уайлдер и Джошуа изначально планировали провести поединок в январе 2024-го. Впоследствии Энтони отказался от этого боя и занялся поиском другого соперника.

    «Эй-Джей» экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA Super. В последнем поединке британец финишировал в седьмом раунде Роберта Хелениуса.

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