Уайлдер: Джошуа слишком слаб духом, чтобы выйти против меня

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по линии WBC раскритиковал своего конкурента по дивизионуза отказ провести с ним очный поединок.

«Джошуа слишком слаб духом, чтобы выйти против меня. Он уже давно не уверен в своих силах. Ему пора повзрослеть и стать мужчиной. Энтони обязан преодолеть все страхи, а не слушать то, что говорит его промоутер»

Уайлдер и Джошуа изначально планировали провести поединок в январе 2024-го. Впоследствии Энтони отказался от этого боя и занялся поиском другого соперника.

«Эй-Джей» экс-чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA Super. В последнем поединке британец финишировал в седьмом раунде Роберта Хелениуса.