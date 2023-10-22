Руис: Хирн не позволит Джошуа подраться со мной в третий раз

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе считает , что промоутеротговоритот третьего поединка с ним.

«Я уже давно призываю Энтони закончить нашу трилогию. Но вряд ли это случится. Хирн не позволит Джошуа подраться со мной в третий раз. Он боится за него. Поэтому мне придется сосредоточиться на поединке против Уайлдера»

В июне 2019-го Энди нокаутировал Энтони Джошуа в седьмом раунде, отобрав у него пояса IBF, WBO и WBA Super. В реванше Руис проиграл британцу единогласным решением.

В последнем поединке Энди одержал победу над Луисом Ортисом по очкам. Всего на его счету 35 выигранных поединков и 2 поражения в профессиональной карьере.