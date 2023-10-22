1-й таймЗенит — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван Сергеев«Зенит» — «Крылья Советов». Онлайн
  • 16:10
    • «Спартак» дома победил «Пари НН»
  • 14:05
    • «Сочи» в гостях разгромил «Урал» в РПЛ
  • 13:16
    • Официально: Туктамышева взяла паузу в карьере
  • 12:28
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Адмиралом» и выиграл восьмой матч подряд
  • 12:08
    • Карацев уступил Шелтону в финале турнира в Токио
    Все новости спорта

    Руис: Хирн не позволит Джошуа подраться со мной в третий раз

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн Энди Руис Деонтей Уайлдер
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энди Руис считает, что промоутер Эдди Хирн отговорит Энтони Джошуа от третьего поединка с ним.

    Энди Руис и Энтони Джошуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энди Руис и Энтони Джошуа

    «Я уже давно призываю Энтони закончить нашу трилогию. Но вряд ли это случится. Хирн не позволит Джошуа подраться со мной в третий раз. Он боится за него. Поэтому мне придется сосредоточиться на поединке против Уайлдера»

    В июне 2019-го Энди нокаутировал Энтони Джошуа в седьмом раунде, отобрав у него пояса IBF, WBO и WBA Super. В реванше Руис проиграл британцу единогласным решением.

    В последнем поединке Энди одержал победу над Луисом Ортисом по очкам. Всего на его счету 35 выигранных поединков и 2 поражения в профессиональной карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Атлетик»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Выявят ли «Милан» и «Ювентус» победителя?
  • «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Ростов» наконец-то победит?
  • «Ростов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 18:05
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры