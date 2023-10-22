1-й таймЗенит — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван Сергеев«Зенит» — «Крылья Советов». Онлайн
  • 16:10
    • «Спартак» дома победил «Пари НН»
  • 14:05
    • «Сочи» в гостях разгромил «Урал» в РПЛ
  • 13:16
    • Официально: Туктамышева взяла паузу в карьере
  • 12:28
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Адмиралом» и выиграл восьмой матч подряд
  • 12:08
    • Карацев уступил Шелтону в финале турнира в Токио
    Все новости спорта

    Лопес хочет провести следующий бой против Дэвиса или Гарсии

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Джервонта Дэвис
    Действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес рассказал, с кем хочет провести свой следующий поединок.

    Теофимо Лопес (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Теофимо Лопес (слева)

    «Меня интересуют 2 боксера. Я намерен подраться против Джервонты Дэвиса или Райана Гарсии. Я покажу зрелищный бой с каждым из них. Фанаты точно оценят мое выступление»

    Лопес в последний раз дрался в июне этого года. Тогда Теофимо победил единогласным решением судей Джоша Тейлора, нанеся ему первое поражение в карьере.

    Для Лопеса это был третий поединок в первом полусреднем весе. Ранее он владел поясами WBO, IBF и WBA Super в легком дивизионе. Всего на счету Теофимо 19 побед и один проигрыш в карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» переиграть «Атлетик»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Выявят ли «Милан» и «Ювентус» победителя?
  • «Милан» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Ростов» наконец-то победит?
  • «Ростов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 18:05
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры