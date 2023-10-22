Лопес хочет провести следующий бой против Дэвиса или Гарсии

Действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO рассказал , с кем хочет провести свой следующий поединок.

«Меня интересуют 2 боксера. Я намерен подраться против Джервонты Дэвиса или Райана Гарсии. Я покажу зрелищный бой с каждым из них. Фанаты точно оценят мое выступление»

Лопес в последний раз дрался в июне этого года. Тогда Теофимо победил единогласным решением судей Джоша Тейлора, нанеся ему первое поражение в карьере.

Для Лопеса это был третий поединок в первом полусреднем весе. Ранее он владел поясами WBO, IBF и WBA Super в легком дивизионе. Всего на счету Теофимо 19 побед и один проигрыш в карьере.