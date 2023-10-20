Прогрейс: Хэйни слабо держит удар, я нокаутирую его

Чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC уверен в своей досрочной победе в поединке против

«У этого парня нет стойкости. Он неплохой боксер, но тот же Ломаченко его перебил. Хэйни слабо держит удар. Но я не Ломаченко. Мои попадания гораздо жестче и поэтому я нокаутирую Девина»

Бой между Прогрейсом и Хэйни состоится 9 декабря в первом полусреднем весе. На кону их противостояния будет стоять титул Реджиса. Хэйни ранее был абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе.

В последнем поединке он одолел по очкам Василия Ломаченко. После того боя Девин объявил о своем переходе в дивизион до 63,5 кг, вследствие чего лишился пояса WBC. На его счету 30 побед и ни одного проигрыша.