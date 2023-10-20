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    Прогрейс: Хэйни слабо держит удар, я нокаутирую его

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Василий Ломаченко
    Чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC Реджис Прогрейс уверен в своей досрочной победе в поединке против Девина Хэйни.

    Девин Хэйни (слева)
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    Девин Хэйни (слева)

    «У этого парня нет стойкости. Он неплохой боксер, но тот же Ломаченко его перебил. Хэйни слабо держит удар. Но я не Ломаченко. Мои попадания гораздо жестче и поэтому я нокаутирую Девина»

    Бой между Прогрейсом и Хэйни состоится 9 декабря в первом полусреднем весе. На кону их противостояния будет стоять титул Реджиса. Хэйни ранее был абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе.

    В последнем поединке он одолел по очкам Василия Ломаченко. После того боя Девин объявил о своем переходе в дивизион до 63,5 кг, вследствие чего лишился пояса WBC. На его счету 30 побед и ни одного проигрыша.

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