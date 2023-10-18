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    Уоррен недоволен решением WBA о спорном эпизоде боя Дюбуа-Усик

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик
    Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского боксера-тяжеловеса Даниэля Дюбуа, раскритиковал решение WBA о спорном эпизоде поединка его клиента против Александра Усика.

    Даниэль Дюбуа
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    Даниэль Дюбуа

    «Я разочарован тем, что WBA не стал рассматривать нашу претензию. Мы были недовольны количеством времени, которое дали Усику на восстановление. Тот удар не был ниже пояса. Мы подадим еще одну апелляцию»

    Поединок Дюбуа и Усика за 3 чемпионских пояса в тяжелом весе состоялся 26 августа 2023 года и закончился победой нокаутом украинского боксера в девятом раунде.

    В пятом отрезке Даниэль пробил в область резинки. Судья зафиксировал удар ниже пояса и дал Усику на восстановление 4 минуты. По окончании боя Дюбуа вместе с промоутером Уорреном подали апелляцию в WBA об аннулировании результата поединка.

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