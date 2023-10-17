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    Отец Фьюри рассказал, в каком случае Джошуа получит бой с Тайсоном

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Роберт Хелениус Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
    Джон Фьюри, отец чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, назвал условие, при котором состоится бой его сына против Энтони Джошуа.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «У него только один шанс получить этот поединок. Если Джошуа победит Уайлдера, то Тайсон подерется с ним. Никто не хочет драться с Деонтеем. Его бояться все, кроме моего сына»

    Энтони Джошуа бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, WBA Super и IBF. В предыдущем поединке он финишировал Роберта Хелениуса.

    Его против бой Деонтея Уайлдера предварительно анонсирован на март 2024 года. Всего на счету Джошуа 26 побед и 3 поражения в профессиональной карьере.

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