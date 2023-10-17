Отец Фьюри рассказал, в каком случае Джошуа получит бой с Тайсоном

, отец чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC назвал условие, при котором состоится бой его сына против

«У него только один шанс получить этот поединок. Если Джошуа победит Уайлдера, то Тайсон подерется с ним. Никто не хочет драться с Деонтеем. Его бояться все, кроме моего сына»

Энтони Джошуа бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, WBA Super и IBF. В предыдущем поединке он финишировал Роберта Хелениуса.

Его против бой Деонтея Уайлдера предварительно анонсирован на март 2024 года. Всего на счету Джошуа 26 побед и 3 поражения в профессиональной карьере.