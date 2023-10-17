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    Макгрегор считает, что выступил против Мейвезера лучше «Канело»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Флойд Мейуэзер Конор Макгрегор
    Звездный боец ММА Конор Макгрегор в своих соцсетях высказался о выступлении против Флойда Мейвезера и сравнил себя с «Канело».

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Наш бой стал одним из лучших в истории бокса. Я хотел бы провести ответный поединок с Флойдом. Считаю, что показал себя против Мейвезера лучше, чем это сделал "Канело". Я нанес по Флойду гораздо больше точных ударов»

    Боксерский поединок Конора Макгрегора против Флойда Мейвезера состоялся 26 августа 2017 года. В той встрече ирландец потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.

    По окончании поединка с Макгрегором Мейвезер завершил профессиональную карьеру. На счету Флойда 50 побед и ни единого проигрыша на ринге.

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