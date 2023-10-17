Макгрегор считает, что выступил против Мейвезера лучше «Канело»

Звездный боец ММАв своих соцсетях высказался о выступлении противи сравнил себя с

«Наш бой стал одним из лучших в истории бокса. Я хотел бы провести ответный поединок с Флойдом. Считаю, что показал себя против Мейвезера лучше, чем это сделал "Канело". Я нанес по Флойду гораздо больше точных ударов»

Боксерский поединок Конора Макгрегора против Флойда Мейвезера состоялся 26 августа 2017 года. В той встрече ирландец потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.

По окончании поединка с Макгрегором Мейвезер завершил профессиональную карьеру. На счету Флойда 50 побед и ни единого проигрыша на ринге.