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    Хирн: Бой Джошуа и Уайлдера состоится не раньше марта 2024-го

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Роберт Хелениус Эдди Хирн
    Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда может состояться боксерский поединок в тяжелом весе с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Я недавно разговаривал с Энтони. Он сказал, что очень ждет этого поединка. Но также Джошуа хочет провести следующий претендентский бой в декабре, назначение которого зависит от решения IBF. Думаю, поединок Джошуа и Уайлдера состоится не раньше марта 2024-го»

    Изначально противостояние Джошуа и Уайлдера было предварительно запланировано на декабрь текущего года. Однако впоследствии британец заявил о желании подраться с другим соперником за статус претендента по версии IBF.

    В 2023 году Энтони провел 2 поединка. Он одолел единогласным решением Джермейна Франклина в апреле, а затем летом нокаутировал Роберта Хелениуса.

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