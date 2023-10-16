Хирн: Бой Джошуа и Уайлдера состоится не раньше марта 2024-го

Промоутер рассказал , когда может состояться боксерский поединок в тяжелом весе с участием

«Я недавно разговаривал с Энтони. Он сказал, что очень ждет этого поединка. Но также Джошуа хочет провести следующий претендентский бой в декабре, назначение которого зависит от решения IBF. Думаю, поединок Джошуа и Уайлдера состоится не раньше марта 2024-го»

Изначально противостояние Джошуа и Уайлдера было предварительно запланировано на декабрь текущего года. Однако впоследствии британец заявил о желании подраться с другим соперником за статус претендента по версии IBF.

В 2023 году Энтони провел 2 поединка. Он одолел единогласным решением Джермейна Франклина в апреле, а затем летом нокаутировал Роберта Хелениуса.