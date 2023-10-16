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    Бо Никал: Я бы избил Чимаева на UFC 294 на глазах у его фанатов

    Бокс/ММА ММА UFC Хамзат Чимаев Камару Усман Пауло Коста
    Американский боец средней весовой категории UFC Бо Никал рассказал в соцсетях, почему промоушен не стал предлагать ему поединок на коротком уведомлении против Хамзата Чимаева на турнире в Абу-Даби.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Они испугались за него. Я бы избил Чимаева на UFC 294 на глазах у его фанатов. UFC не хотел такого развития событий, чтобы кто-то уничтожил Хамзата, выйдя на десятидневном уведомлении»

    «Борз» изначально должен был драться 21 октября на турнире в Абу-Даби против Пауло Косты. Позднее бразильца заменил экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман.

    Чимаев подходит к этому поединку в статусе непобежденного бойца с 12-ью выигрышами в ММА. Никал также еще никому не уступал. На его счету 5 побед в карьере.

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