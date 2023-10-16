Бо Никал: Я бы избил Чимаева на UFC 294 на глазах у его фанатов

Американский боец средней весовой категории UFCрассказал в соцсетях, почему промоушен не стал предлагать ему поединок на коротком уведомлении противна турнире в Абу-Даби.

«Они испугались за него. Я бы избил Чимаева на UFC 294 на глазах у его фанатов. UFC не хотел такого развития событий, чтобы кто-то уничтожил Хамзата, выйдя на десятидневном уведомлении»

«Борз» изначально должен был драться 21 октября на турнире в Абу-Даби против Пауло Косты. Позднее бразильца заменил экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман.

Чимаев подходит к этому поединку в статусе непобежденного бойца с 12-ью выигрышами в ММА. Никал также еще никому не уступал. На его счету 5 побед в карьере.