Цзю одолел Мендосу и защитил титул чемпиона по версии WBO

в поединке за звание чемпиона мира по боксу в первом среднем весе одолел единогласным решением судей американского бойца

Для австралийца это была первая успешная защита пояса по версии WBO. Также по окончании боя он завоевал временный титул WBC.

Цзю был объявлен чемпионом мира 1 октября этого года после поражения Джермелла Чарло от «Канело». Всего в активе Тима 23 выигранных поединка в профессиональной карьере и ни единого проигрыша.

Для Мендосы поражение от Цзю стало третьим на ринге. Также на его счету 22 победы в карьере, 16 из которых были досрочными. Следующим соперником Цзю должен стать Джермелл Чарло.