Цзю одолел Мендосу и защитил титул чемпиона по версии WBO

Тим Цзю (справа) Фото: globallookpress.com
Для австралийца это была первая успешная защита пояса по версии WBO. Также по окончании боя он завоевал временный титул WBC.
Цзю был объявлен чемпионом мира 1 октября этого года после поражения Джермелла Чарло от «Канело». Всего в активе Тима 23 выигранных поединка в профессиональной карьере и ни единого проигрыша.
Для Мендосы поражение от Цзю стало третьим на ринге. Также на его счету 22 победы в карьере, 16 из которых были досрочными. Следующим соперником Цзю должен стать Джермелл Чарло.