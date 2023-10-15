ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиОт Анчелотти до Тухеля: Самые безжалостные и нелепые тренерские увольнения
  • 00:07
    • Гол Гюндогана помог Германии обыграть США в товарищеском матче
  • 23:40
    • Италия разгромила Мальту в отборе Евро-2024
  • 01:31
    • Источник: Дани Алвес готов признать свою вину
  • 23:48
    • Сборная Венгрии обыграла Сербию в матче отбора на Евро-2024
    Все новости спорта

    Цзю одолел Мендосу и защитил титул чемпиона по версии WBO

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло Тим Цзю Сауль Альварес
    Тим Цзю в поединке за звание чемпиона мира по боксу в первом среднем весе одолел единогласным решением судей американского бойца Брайана Мендосу.

    Тим Цзю (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тим Цзю (справа)

    Для австралийца это была первая успешная защита пояса по версии WBO. Также по окончании боя он завоевал временный титул WBC.

    Цзю был объявлен чемпионом мира 1 октября этого года после поражения Джермелла Чарло от «Канело». Всего в активе Тима 23 выигранных поединка в профессиональной карьере и ни единого проигрыша.

    Для Мендосы поражение от Цзю стало третьим на ринге. Также на его счету 22 победы в карьере, 16 из которых были досрочными. Следующим соперником Цзю должен стать Джермелл Чарло.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Норвегия Испанию?
  • Норвегия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Швейцарцы уверенно завоюют три очка и укрепят лидерство в группе
  • Швейцария — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Магнитка» воспользуется всеми слабыми зонами «Барыса»
  • «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швейцария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Уэльс — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Турция — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры