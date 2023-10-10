Серхио Мора: Бенавидес во всем лучше «Канело»

Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC объяснил , почему считаетсерьезным фаворитом в бою с

«Бенавидес во всем лучше "Канело". Он сильнее, быстрее и выше него. У Дэвида невероятно быстрые руки, позволяющие ему пробивать взрывные комбинации. Бенавидес уже победил Диррелла и Планта. У него есть все, чтобы побить и Альвареса»

Бенавидес является временным чемпионом по версии WBC во втором среднем весе. В предыдущем бою он завоевал вакантный пояс, одолев по очкам Калеба Планта.

На профессиональном ринге 26-летний американец еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 27 побед, 23 из которых были досрочными.