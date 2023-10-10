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    Аспиналл раскритиковал Гана за отказ от боя с ним

    Бокс/ММА ММА UFC Сирил Ган
    Английский боец Том Аспиналл, выступающий в тяжелом дивизионе UFC, выразил недовольство по поводу отказа Сирила Гана на его вызов о поединке.

    Сирил Ган
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    Сирил Ган

    «У него уже было 2 титульных боя, и он оба раза проиграл. Если Ган хочет получить еще один шанс, то должен сделать что-то выдающееся и побить парня вроде меня. Сейчас Сирил ведет себя, как избалованный мажор. Он намерен получить третий титульник после победы над восьмым номером, но так не бывает»

    Сирил Ган на сентябрьском турнире в Париже одолел техническим нокаутом во втором раунде Сергея Спивака. После той победы француз поднялся в рейтинге тяжеловесов на вторую строчку.

    По окончании UFC Paris Ган получил вызов на поединок от Тома Аспиналла. Однако Сирил отказался от боя с англичанином, сообщив, что не видит в их противостоянии никакого смысла.

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