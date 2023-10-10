Аспиналл раскритиковал Гана за отказ от боя с ним

Английский боец, выступающий в тяжелом дивизионе UFC, выразил недовольство по поводу отказана его вызов о поединке.

«У него уже было 2 титульных боя, и он оба раза проиграл. Если Ган хочет получить еще один шанс, то должен сделать что-то выдающееся и побить парня вроде меня. Сейчас Сирил ведет себя, как избалованный мажор. Он намерен получить третий титульник после победы над восьмым номером, но так не бывает»

Сирил Ган на сентябрьском турнире в Париже одолел техническим нокаутом во втором раунде Сергея Спивака. После той победы француз поднялся в рейтинге тяжеловесов на вторую строчку.

По окончании UFC Paris Ган получил вызов на поединок от Тома Аспиналла. Однако Сирил отказался от боя с англичанином, сообщив, что не видит в их противостоянии никакого смысла.