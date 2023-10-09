Хильберто Рамирес хочет подраться против «Канело»

Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе и экс-претендент на титул в полутяжелом дивизионе рассказал , что думает о бое с

«Я намерен стать чемпионом мира в полутяжелом весе. Также я очень хочу поединка с "Канело". 2 мексиканца в ринге — это всегда интересно. Если Альварес согласится выйти против меня, то мы покажем грандиозный бой»

8 октября Хильберто Рамирес одержал победу единогласным решением судей в полутяжелом весе над Джо Смитом. Для «Зурдо» это уже 45-й выигранный поединок в карьере при одном поражении.

Сауль Альварес в последнем бою одолел по очкам Джермелла Чарло и защитил все титулы во втором среднем весе. Всего в активе 33-летнего мексиканца 60 побед, 2 ничьи и 2 проигрыша на ринге.