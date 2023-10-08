Бобби Грин получил бонус за выступление вечера на UFC Vegas 80

Профессиональный боец смешанных единоборствполучил бонус за выступление вечера в размере 50 тысяч долларов на турнире UFC Vegas 80.

В главном событии вечера в поединке легкого веса «Кинг» нокаутировал в первом раунде десятого номера рейтинга Гранта Доусона, для которого это поражение стало первым в промоушене.

27-летний американец подходил к этому на беспроигрышной серии из девяти боев. Ранее он одержал 8 побед и один поединок с его участием закончился вничью.

Для Бобби Грина это уже 31-й выигранный бой в карьере при 14-ти поражениях. По окончании поединка «Кинг» сообщил, что хочет выступить на турнире UFC 296 в одном карде с Эдвардсом и Ковингтоном.