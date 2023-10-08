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    Джермелл Чарло: Я нокаутирую Калеба Планта

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло Сауль Альварес Дэвид Бенавидес
    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе Джермелл Чарло в соцсетях сообщил, что финиширует Калеба Планта в потенциальном поединке.

    Калеб Плант
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    Калеб Плант

    «Если мне предоставится возможность сразиться с Плантом, то я нокаутирую его. Этот парень даже не представляет, что его ждет. В нашем поединке он будет постоянно отходить назад и защищаться»

    Джермелл в своем последнем бою уступил единогласным решением судей Саулю Альваресу. Для 33-летнего американца это был первый поединок за полтора года.

    Плант бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF. В предыдущем поединке он проиграл по очкам Дэвиду Бенавидесу. Всего на счету Калеба 22 победы и 2 поражения в карьере.

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