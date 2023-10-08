Джермелл Чарло: Я нокаутирую Калеба Планта

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весев соцсетях сообщил, что финишируетв потенциальном поединке.

«Если мне предоставится возможность сразиться с Плантом, то я нокаутирую его. Этот парень даже не представляет, что его ждет. В нашем поединке он будет постоянно отходить назад и защищаться»

Джермелл в своем последнем бою уступил единогласным решением судей Саулю Альваресу. Для 33-летнего американца это был первый поединок за полтора года.

Плант бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF. В предыдущем поединке он проиграл по очкам Дэвиду Бенавидесу. Всего на счету Калеба 22 победы и 2 поражения в карьере.