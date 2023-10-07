Хирн раскрыл гонорары Усика и Нганну в боях против Фьюри

По информации от спортивного промоутера, стало известно , сколько заработаютв поединках против

«Эти 2 поединка — прекрасная возможность для Фьюри заработать огромные деньги перед уходом на пенсию. Гонорары Усика и Нганну составят около 30 млн. долларов. Тайсон за 2 боя получит почти 150 миллионов»

Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри проведут выставочный поединок 28 октября на турнире в Саудовской Аравии. Для камерунского бойца это будет дебют на профессиональном ринге.

Противостояние Фьюри и Усика анонсировано на январь следующего года. Боксеры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом дивизионе.