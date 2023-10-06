Сехудо готов провести бой против Двалишвили в январе 2024-го

Бывший чемпион UFCв наилегчайшем и легчайшем дивизионах дал свое согласие на поединок против

Представители американца сообщили, что боец готов выйти в октагон в январе 2024 года. Команды Двалишвили и Сехудо уже начали переговоры об организации поединка.

Во многом все зависит от того, как быстро Мераб восстановится после травмы ключицы. Грузинский боец 11 марта одолел единогласным решением судей Петра Яна.

Сейчас Двалишвили является вторым номером рейтинга легчайшего дивизиона. Всего в активе Мераба 16 выигранных боев и 4 поражения в смешанных единоборствах.