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    Сехудо готов провести бой против Двалишвили в январе 2024-го

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Петр Ян Генри Сехудо
    Бывший чемпион UFC Генри Сехудо в наилегчайшем и легчайшем дивизионах дал свое согласие на поединок против Мераба Двалишвили.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    Представители американца сообщили, что боец готов выйти в октагон в январе 2024 года. Команды Двалишвили и Сехудо уже начали переговоры об организации поединка.

    Во многом все зависит от того, как быстро Мераб восстановится после травмы ключицы. Грузинский боец 11 марта одолел единогласным решением судей Петра Яна.

    Сейчас Двалишвили является вторым номером рейтинга легчайшего дивизиона. Всего в активе Мераба 16 выигранных боев и 4 поражения в смешанных единоборствах.

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