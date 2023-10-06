Хргович подерется за все пояса с победителем боя Усик-Фьюри

Хорватский профессиональный боксербудет следующим претендентом на все пояса в тяжелом весе и сразится с победителем боя между

Их поединок предварительно анонсирован на январь 2024-го. Фьюри сейчас принадлежит титул по версии WBC. У украинского боксера все остальные пояса.

Хргович завоевал статус обязательного претендента по версии IBF в августе прошлого года после победы над Чжаном Чжилэем по очкам. В следующем поединке хорват одолел решением Демси Маккина.

Всего на счету Филипа 16 побед на профессиональном ринге. У Хрговича, как у Фьюри и Усика, еще нет ни единого поражения в карьере.