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    Хргович подерется за все пояса с победителем боя Усик-Фьюри

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Хорватский профессиональный боксер Филип Хргович будет следующим претендентом на все пояса в тяжелом весе и сразится с победителем боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    Их поединок предварительно анонсирован на январь 2024-го. Фьюри сейчас принадлежит титул по версии WBC. У украинского боксера все остальные пояса.

    Хргович завоевал статус обязательного претендента по версии IBF в августе прошлого года после победы над Чжаном Чжилэем по очкам. В следующем поединке хорват одолел решением Демси Маккина.

    Всего на счету Филипа 16 побед на профессиональном ринге. У Хрговича, как у Фьюри и Усика, еще нет ни единого поражения в карьере.

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