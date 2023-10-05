Де Ла Хойя: Бой «Канело» и Чарло был скучным, бокс плавно умирает

Легендарный американский боксеростался недоволен тем, как прошел поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между

«Бой Альвареса и Чарло получился максимально скучным. Джермелл вышел в ринг только ради зарплаты. Сауль легко победил его. Из-за таких боев бокс плавно умирает»

1 октября состоялся титульный боксерский поединок между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло. Бой продлился все 12 раундов и закончился победой «Канело» единогласным решением судей.

Для мексиканца это уже третья успешная защита в статусе абсолютного чемпиона мира. Ранее Альварес защитил все пояса в поединках с Геннадием Головкиным и Джоном Райдером.