ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
    Все новости спорта

    Де Ла Хойя: Бой «Канело» и Чарло был скучным, бокс плавно умирает

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло Сауль Альварес Геннадий Головкин
    Легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя остался недоволен тем, как прошел поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между «Канело» и Джермеллом Чарло.

    Сауль Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сауль Альварес

    «Бой Альвареса и Чарло получился максимально скучным. Джермелл вышел в ринг только ради зарплаты. Сауль легко победил его. Из-за таких боев бокс плавно умирает»

    1 октября состоялся титульный боксерский поединок между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло. Бой продлился все 12 раундов и закончился победой «Канело» единогласным решением судей.

    Для мексиканца это уже третья успешная защита в статусе абсолютного чемпиона мира. Ранее Альварес защитил все пояса в поединках с Геннадием Головкиным и Джоном Райдером.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Унион Сент-Жиллуаз» забьют друг другу
  • «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Марсель» обыграет «Брайтон» и прервет неудачную серию?
  • «Марсель» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Вест Хэм» проиграет на поле «Фрайбурга»?
  • «Фрайбург» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Астана — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры