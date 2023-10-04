Джермелл Чарло готов подраться против Тима Цзю

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе сообщил о готовности провести следующий поединок против

«Я хочу стать легендой бокса. Возвращаюсь в первый средний вес и готов подраться с любым соперником. Если Тим Цзю встанет у меня на пути, то я выйду с ним в ринг»

Чарло 1 октября потерпел поражения от Сауля Альвареса единогласным решением судей в битве за все пояса в дивизионе до 76,2 кг. По окончании боя с «Канело» WBO лишила Джермелла титула.

Сейчас американскому боксеру принадлежат пояса по версиям WBA Super, WBC и IBF в первом среднем весе. Всего на счету Чарло 35 побед, одна ничья и 2 поражения в карьере.