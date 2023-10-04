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    Джермелл Чарло готов подраться против Тима Цзю

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю Джермалл Чарло Сауль Альварес
    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весе Джермелл Чарло сообщил о готовности провести следующий поединок против Тима Цзю.

    Джермелл Чарло (справа)
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    Джермелл Чарло (справа)

    «Я хочу стать легендой бокса. Возвращаюсь в первый средний вес и готов подраться с любым соперником. Если Тим Цзю встанет у меня на пути, то я выйду с ним в ринг»

    Чарло 1 октября потерпел поражения от Сауля Альвареса единогласным решением судей в битве за все пояса в дивизионе до 76,2 кг. По окончании боя с «Канело» WBO лишила Джермелла титула.

    Сейчас американскому боксеру принадлежат пояса по версиям WBA Super, WBC и IBF в первом среднем весе. Всего на счету Чарло 35 побед, одна ничья и 2 поражения в карьере.

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