Отто Валлин отказался от реванша с Муратом Гассиевым

Шведский профессиональный боксер-тяжеловес объяснил , почему не хочет проводить ответный поединок против

«Я не собираюсь драться с ним еще раз. Вы видели, что произошло в ринге. Я был гораздо сильнее Гассиева. Не вижу никаких причин для матч-реванша. Второй бой не имеет смысла»

Противостояние Гассиева и Валлина в тяжелом весе состоялось 30 сентября на турнире в Турции. Их бой продлился 10 раундов и закончился победой Отто по очкам.

По окончании поединка команда россиянина выразила свое несогласие с решением судей. По их мнению, Мурат Гассиев был лучше скандинава в восьми раундах.