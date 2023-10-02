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    Отто Валлин отказался от реванша с Муратом Гассиевым

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Мурат Гассиев
    Шведский профессиональный боксер-тяжеловес Отто Валлин объяснил, почему не хочет проводить ответный поединок против Мурата Гассиева.

    Отто Валлин
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    Отто Валлин

    «Я не собираюсь драться с ним еще раз. Вы видели, что произошло в ринге. Я был гораздо сильнее Гассиева. Не вижу никаких причин для матч-реванша. Второй бой не имеет смысла»

    Противостояние Гассиева и Валлина в тяжелом весе состоялось 30 сентября на турнире в Турции. Их бой продлился 10 раундов и закончился победой Отто по очкам.

    По окончании поединка команда россиянина выразила свое несогласие с решением судей. По их мнению, Мурат Гассиев был лучше скандинава в восьми раундах.

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