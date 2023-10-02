Отто Валлин отказался от реванша с Муратом Гассиевым

Отто Валлин Фото: globallookpress.com
«Я не собираюсь драться с ним еще раз. Вы видели, что произошло в ринге. Я был гораздо сильнее Гассиева. Не вижу никаких причин для матч-реванша. Второй бой не имеет смысла»
Противостояние Гассиева и Валлина в тяжелом весе состоялось 30 сентября на турнире в Турции. Их бой продлился 10 раундов и закончился победой Отто по очкам.
По окончании поединка команда россиянина выразила свое несогласие с решением судей. По их мнению, Мурат Гассиев был лучше скандинава в восьми раундах.