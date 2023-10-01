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    Тренера Гассиева считает, что Мурата засудили в бою с Валлином

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тайсон Фьюри Мурат Гассиев
    Виталий Сланов, тренер экс-чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Мурата Гассиева, считает, что его подопечного засудили в прошедшем поединке против Отто Валлина.

    Мурат Гассиев
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    Мурат Гассиев

    «Мурат выиграл, как минимум, 8 раундов. За все время Валлин пару раз попал в глаз, но не более. Он избегал открытого боя и постоянно уходил в защиту. Гассиев смотрелся гораздо убедительнее»

    1 октября Мурат Гассиев уступил Отто Валлину в рамках тяжелого дивизиона раздельным решением судей. Для россиянина это поражение стало вторым в карьере при 30-ти победах.

    Валлин выиграл свой 25-й поединок на профессиональном ринге. Ранее скандинавский боксер уступал только нынешнему чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри.

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