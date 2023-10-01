Тренера Гассиева считает, что Мурата засудили в бою с Валлином

, тренер экс-чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе считает , что его подопечного засудили в прошедшем поединке против

«Мурат выиграл, как минимум, 8 раундов. За все время Валлин пару раз попал в глаз, но не более. Он избегал открытого боя и постоянно уходил в защиту. Гассиев смотрелся гораздо убедительнее»

1 октября Мурат Гассиев уступил Отто Валлину в рамках тяжелого дивизиона раздельным решением судей. Для россиянина это поражение стало вторым в карьере при 30-ти победах.

Валлин выиграл свой 25-й поединок на профессиональном ринге. Ранее скандинавский боксер уступал только нынешнему чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри.