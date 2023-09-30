Тайсон: Спенс должен провести бой перед реваншем с Кроуфордом

Легендарный американский боксердал совет своему соотечественникуперед его ответным поединком против

«В первом бою Теренс сильно побил Эррола. Я бы не советовал ему сразу устраивать ответный поединок с ним. Спенс должен провести один тренировочный бой перед реваншем с Кроуфордом. Это единственный верный вариант»

29 июля Эррол в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе уступил Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в девятом раунде.

Для Спенса это поражение стало первым в карьере при 28-ми победах. Сразу же после проигрыша Эррол активировал опцию реванша. Ответный поединок может состояться в начале 2024-го.