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    Тайсон: Спенс должен провести бой перед реваншем с Кроуфордом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Эррол Спенс Теренс Кроуфорд
    Легендарный американский боксер Майк Тайсон дал совет своему соотечественнику Эрролу Спенсу перед его ответным поединком против Теренса Кроуфорда.

    Эррол Спенс
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    Эррол Спенс

    «В первом бою Теренс сильно побил Эррола. Я бы не советовал ему сразу устраивать ответный поединок с ним. Спенс должен провести один тренировочный бой перед реваншем с Кроуфордом. Это единственный верный вариант»

    29 июля Эррол в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе уступил Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в девятом раунде.

    Для Спенса это поражение стало первым в карьере при 28-ми победах. Сразу же после проигрыша Эррол активировал опцию реванша. Ответный поединок может состояться в начале 2024-го.

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