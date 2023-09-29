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    Калеб Плант бросил вызов Джермаллу Чарло

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло
    Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии IBF Калеб Плант бросил вызов звездному соотечественнику из США Джермаллу Чарло.

    Калеб Плант
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    Калеб Плант

    «Хочу видеть своим следующим соперником Джермалла Чарло. Мы обязательно должны подраться. Знаю, что он выбыл на неопределенный срок. Если Чарло планирует вернуться, то я предлагаю ему громкий бой»

    Джермалл является чемпионом мира в среднем весе по версии WBC. В последний раз Чарло выступал в июне 2021-го против Хуана Монтиэля, которого победил единогласным решением судей.

    Далее американец получил травму и до сих пор не вернулся на ринг. Всего на его счету 32 победы и ни одного поражения в карьере. Напомним, что Джермалл является братом-близнецом Джермелла Чарло, абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

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