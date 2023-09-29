Калеб Плант бросил вызов Джермаллу Чарло

Калеб Плант Фото: globallookpress.com
«Хочу видеть своим следующим соперником Джермалла Чарло. Мы обязательно должны подраться. Знаю, что он выбыл на неопределенный срок. Если Чарло планирует вернуться, то я предлагаю ему громкий бой»
Джермалл является чемпионом мира в среднем весе по версии WBC. В последний раз Чарло выступал в июне 2021-го против Хуана Монтиэля, которого победил единогласным решением судей.
Далее американец получил травму и до сих пор не вернулся на ринг. Всего на его счету 32 победы и ни одного поражения в карьере. Напомним, что Джермалл является братом-близнецом Джермелла Чарло, абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.