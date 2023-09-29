Калеб Плант бросил вызов Джермаллу Чарло

Бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии IBFбросил вызов звездному соотечественнику из США

«Хочу видеть своим следующим соперником Джермалла Чарло. Мы обязательно должны подраться. Знаю, что он выбыл на неопределенный срок. Если Чарло планирует вернуться, то я предлагаю ему громкий бой»

Джермалл является чемпионом мира в среднем весе по версии WBC. В последний раз Чарло выступал в июне 2021-го против Хуана Монтиэля, которого победил единогласным решением судей.

Далее американец получил травму и до сих пор не вернулся на ринг. Всего на его счету 32 победы и ни одного поражения в карьере. Напомним, что Джермалл является братом-близнецом Джермелла Чарло, абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.