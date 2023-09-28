Хирн: Джойс — боксерская груша, ему не стоит драться с Джошуа

Известный спортивный промоутер объяснил , почему бывшему временному чемпиону мира по боксу в тяжелом весене стоит соглашаться на бой с

«Против Чжилэя Джойс выглядел, как боксерская груша. Он пережил тяжелый нокаут. Я не думаю, что Джо стоит драться с Джошуа. Энтони бьет не только сильно, но и быстро. Для Джойса вновь все закончиться очень плохо»

В ночь с 23 на 24 сентября Джойс уступил нокаутом в реванше Чжану Чжилэю. Для 38-летнего британца это поражение стало вторым в карьере при 15-ти победах.

Джошуа в последнем поединке финишировал Роберта Хелениуса. В активе Энтони 26 выигранных боев и 3 поражения на профессиональном ринге.