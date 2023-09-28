Джермелл Чарло: Тим Цзю бумажный чемпион

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем весенегативно высказался в адрес австралийского бойца российского происхождения

«Тим Цзю бумажный чемпион. В отличие от него я все свои пояса завоевал нокаутами. Цзю побил никому неизвестного Окампо. Кто вообще этот парень? В боксе Цзю не сделал ничего выдающегося. Его знает только Австралия»

Тим Цзю является временным чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO. Следующий поединок австралиец проведет против Брайана Мендосы.

Всего в активе Тима 23 победы в 23-х боях. У Джермелла Чарло 35 выигранных поединков, одна ничья и одно поражение в профессиональной карьере.