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    Физиев и Митчелл попали в больницу после UFC Vegas 79

    Бокс/ММА ММА UFC Рафаэль Физиев
    Бойцы смешанных единоборств Рафаэль Физиев и Брайс Митчелл по окончании турнира UFC Vegas 79, проходившего в ночь с 23 на 24 сентября попали больницу.

    Рафаэль Физиев
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    Рафаэль Физиев

    «Атаман» во время своего поединка в рамках легкого дивизиона с Матеушем Гамротом получил травму ноги во втором раунде, из-за которой не смог продолжить драться.

    Физиеву было присуждено поражение техническим нокаутом. К поединку с Гамротом азербайджанец подходил в статусе шестого номера рейтинга.

    Десятый номер ростера полулегковесов Митчелл на UFC Vegas 79 одолел единогласным решением судей Дэна Иге. По окончании турнира Брайсу потребовалась медицинская помощь в связи с многочисленными гематомами на лице.

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