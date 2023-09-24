Физиев и Митчелл попали в больницу после UFC Vegas 79

Бойцы смешанных единоборствпо окончании турнира UFC Vegas 79, проходившего в ночь с 23 на 24 сентября попали больницу.

«Атаман» во время своего поединка в рамках легкого дивизиона с Матеушем Гамротом получил травму ноги во втором раунде, из-за которой не смог продолжить драться.

Физиеву было присуждено поражение техническим нокаутом. К поединку с Гамротом азербайджанец подходил в статусе шестого номера рейтинга.

Десятый номер ростера полулегковесов Митчелл на UFC Vegas 79 одолел единогласным решением судей Дэна Иге. По окончании турнира Брайсу потребовалась медицинская помощь в связи с многочисленными гематомами на лице.