Тони Бельо: Джошуа уничтожит Руиса в третьем бою

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе уверен в легкой победев третьем поединке против

«Мне бы очень хотелось увидеть их трилогию. Думаю, что на этот раз все будет по-другому. Джошуа уничтожит Руиса. Также интересно было бы посмотреть на Энтони в поединке против Диллиана Уайта»

Первый бой Джошуа и Руиса состоялся 1 июня 2019 года. Тогда британский боксер уступил нокаутом в седьмом раунде. То поражение стало первым в карьере «Эй-Джея».

Реванш Джошуа и Руиса состоялся 7 декабря 2019-го и закончился победой единогласным решением судей со стороны британца. Всего на счету Энтони 26 выигранных поединков и 3 поражения на профессиональном ринге.