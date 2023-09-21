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    Тони Бельо: Джошуа уничтожит Руиса в третьем бою

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Энди Руис
    Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Тони Бельо уверен в легкой победе Энтони Джошуа в третьем поединке против Энди Руиса.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Мне бы очень хотелось увидеть их трилогию. Думаю, что на этот раз все будет по-другому. Джошуа уничтожит Руиса. Также интересно было бы посмотреть на Энтони в поединке против Диллиана Уайта»

    Первый бой Джошуа и Руиса состоялся 1 июня 2019 года. Тогда британский боксер уступил нокаутом в седьмом раунде. То поражение стало первым в карьере «Эй-Джея».

    Реванш Джошуа и Руиса состоялся 7 декабря 2019-го и закончился победой единогласным решением судей со стороны британца. Всего на счету Энтони 26 выигранных поединков и 3 поражения на профессиональном ринге.

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