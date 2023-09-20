ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевФизиев встретится с Гамротом, Митчелл подерется против Иге. Анонс карда UFC Vegas 79
  • 17:13
    • ЦСКА по пенальти переиграл «Сочи» в Кубке России
  • 17:06
    • Команда Гончаренко победила «Локомотив» в серии пенальти
    Все новости спорта

    Райан Гарсия может провести следующий бой с Оскаром Дуарте

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Джервонта Дэвис
    Звездный американский боксер-легковес Райан Гарсия, бывший временный чемпион мира по версии WBC, планирует вернуться на ринг этой осенью.

    Райан Гарсия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Гарсия

    Его следующим соперником может стать Оскар Дуарте. 27-летний американец сейчас идет на серии 11-ти выигранных поединков кряду. В предыдущем бою он одолел судейским решением Анджело Кейеса.

    Всего на счету Дуарте 26 побед, одна ничья и одно поражение на профессиональном ринге. Гарсия в последнем поединке дрался против Джервонты Дэвиса в апреле этого года.

    Тогда Райан проиграл нокаутом в шестом раунде, потерпев свое первое поражение в карьере. Также на его счету 23 выигранных боя, 18 из которых были досрочными.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Посыпет ли «Бавария» соль на раны «Манчестер Юнайтед»?
  • «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Миланская команда сможет увезти три очка из Сан-Себастьяна
  • «Реал Сосьедад» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • Одолеет ли «Зенит» грозненцев?
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Реал — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Брага — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шериф — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры