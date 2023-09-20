Райан Гарсия может провести следующий бой с Оскаром Дуарте

Звездный американский боксер-легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC, планирует вернуться на ринг этой осенью.

Его следующим соперником может стать Оскар Дуарте. 27-летний американец сейчас идет на серии 11-ти выигранных поединков кряду. В предыдущем бою он одолел судейским решением Анджело Кейеса.

Всего на счету Дуарте 26 побед, одна ничья и одно поражение на профессиональном ринге. Гарсия в последнем поединке дрался против Джервонты Дэвиса в апреле этого года.

Тогда Райан проиграл нокаутом в шестом раунде, потерпев свое первое поражение в карьере. Также на его счету 23 выигранных боя, 18 из которых были досрочными.