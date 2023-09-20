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    Дэвис: «Канело» за карьеру побил только одного звездного боксера

    Бокс/ММА Бокс WBC WBA IBF Сауль Альварес Геннадий Головкин Джермалл Чарло Теренс Кроуфорд
    Берни Дэвис, менеджер абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе Теренса Кроуфорда, считает, что у «Канело» мало побед над серьезными соперниками.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «За всю карьеру Альварес побил только одного звездного боксера — Геннадия Головкина. Других побед над топовыми соперниками у него не было. Очень интересно посмотреть его бой против Кроуфорда. У нас есть шанс переиграть этого парня»

    Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. В предыдущей встрече мексиканец защитил все титулы, одолев единогласным решением судей Джона Райдера.

    Следующим соперником «Канело» является Джермелл Чарло. Их поединок состоится 30 сентября. На кону будут стоять все пояса, принадлежащие Саулю Альваресу.

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