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    Шон О’Мэлли поднялся на шестое место в Р4Р

    Бокс/ММА ММА UFC Шон О'Мэлли Алекс Перейра
    Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли поднялся в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий с седьмой на шестую строчку.

    Шон О’Мэлли
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    Шон О’Мэлли

    Третий номер ростера тяжеловесов Алекс Перейра отыграл одну позицию в Р4Р и теперь располагается на 11-м месте. Также произошли изменения и в некоторых дивизионах.

    Дерек Брансон, недавно покинувший UFC, был официально исключен из ростера средней весовой категории. Все бойцы, располагавшиеся с 9-й по 15-ю позиции, поднялись вверх на одну строчку.

    Джек Маддалена отыграл одно место в рейтинге полусреднего дивизиона. После победы раздельным решением судей над Кевином Холлэндом австралиец поднялся на 12-ю позицию.

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