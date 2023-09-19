Шон О’Мэлли поднялся на шестое место в Р4Р

Действующий чемпион UFC в легчайшем весеподнялся в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий с седьмой на шестую строчку.

Третий номер ростера тяжеловесов Алекс Перейра отыграл одну позицию в Р4Р и теперь располагается на 11-м месте. Также произошли изменения и в некоторых дивизионах.

Дерек Брансон, недавно покинувший UFC, был официально исключен из ростера средней весовой категории. Все бойцы, располагавшиеся с 9-й по 15-ю позиции, поднялись вверх на одну строчку.

Джек Маддалена отыграл одно место в рейтинге полусреднего дивизиона. После победы раздельным решением судей над Кевином Холлэндом австралиец поднялся на 12-ю позицию.