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    Джо Джойс: Дюбуа несправедливо получил титульник с Усиком

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик Джо Джойс
    Бывший временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Джо Джойс считает, что Даниэлю Дюбуа незаслуженно дали бой против Александра Усика.

    Даниэль Дюбуа
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    Даниэль Дюбуа

    «Дюбуа несправедливо получил титульник с Усиком. Я избил его в очном бою, а ему дали этот бой раньше меня. У меня осталось не так уж много времени. Я должен выиграть у Чжилэя и двигаться дальше»

    Дюбуа и Джойс провели поединок в ноябре 2020 года. Тогда Джо одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

    Дюбуа закрыл то поражение тремя выигрышами кряду и получил титульник против Усика. Его бой с украинцем состоялся 26 августа этого года. Дюбуа уступил Усику нокаутом в девятом раунде.

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