Джо Джойс: Дюбуа несправедливо получил титульник с Усиком

Бывший временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO считает , чтонезаслуженно дали бой против

«Дюбуа несправедливо получил титульник с Усиком. Я избил его в очном бою, а ему дали этот бой раньше меня. У меня осталось не так уж много времени. Я должен выиграть у Чжилэя и двигаться дальше»

Дюбуа и Джойс провели поединок в ноябре 2020 года. Тогда Джо одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

Дюбуа закрыл то поражение тремя выигрышами кряду и получил титульник против Усика. Его бой с украинцем состоялся 26 августа этого года. Дюбуа уступил Усику нокаутом в девятом раунде.